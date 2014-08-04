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بدء الاستعدادات النهائية للتربية والتعليم لعقد امتحان الدورالثاني للثانوية العامة

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بدء الاستعدادات النهائية للتربية والتعليم لعقد امتحان الدورالثاني للثانوية العامة بدء الاستعدادات النهائية للتربية والتعليم لعقد امتحان الدورالثاني للثانوية العامة

صورة ارشيفية لامتحانات الثانوية العامة

بدأت الاستعدادات النهائية لوزارة التربية والتعليم لعقد امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة بنظاميها (القديم-الحديث) للعام الدراسي 2013/2014 والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2014 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2014 .

وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم.. وجه محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام رئيس عام امتحان الثانوية العامة رسالة إلى أولياء أمور الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات ناشدهم فيها بضرورة التأكيد على أبنائهم بعدم اصطحابهم للهواتف المحمولة أو أية وسيلة من الوسائل التكنولوجية التي قد تستخدم في الغش أو المعاونة عليه داخل اللجان الامتحانية حتى لا يتم تعرضهم للعقوبات المنصوص عليها بالقرار الوزاري المنظم لأحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه .

وقال سعد إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان داخل اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، وأن تسير العملية الامتحانية بالشكل المشرف والمنضبط الذي سارت عليه امتحانات الدور الأول.

أ ش أ

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