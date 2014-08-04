قرار وزاري بتنظيم الرقابة على صالات الألعاب البدنية والرياضية والنوادي الصحية

وقع الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، قراراً وزارياً مشتركاً ينظم ويفعل الرقابة على صالات الألعاب البدنية والرياضية ( الجيم ) والنوادي الصحية بوصفها من المنشأت التى تمارس مهنة مرتبطة بمهنة الطب.

هذا وتضمن القرار تسجيل الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية بالإدارة المركزية للطب الرياضى التابعة لوزارة الشباب والرياضة بعد الحصول على موافقة نقابة المهن الرياضية ، وتمنح شهادة تسجيل بذلك تقدم إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ضمن مستندات الحصول على التراخيص بوزارة الصحة والسكان- على أن يتم التسجيل بعد المعاينة واستيفاء المستندات المطلوبة والتى تحددها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية , كما يلزم القرار الأندية الصحية بالتعاقد مع طبيب بشرى للعمل كمسئول طبى بها وذلك لفحص المترددين على الصالات للتأكد من خلوهم من الأمراض, ويكون هناك غرفة كشف مجهزة للطبيب .

ويحظر القرار على الأندية الصحية التعامل مع المصابين أو المرضى , وعدم تداول أو حيازة أو بيع العقاقير البنائية أو المنشطات للعضلات أو الأغذية الكيميائية والمواد المحظورة , كذلك عدم استعمال أجهزة تنبيه للعضلات بغرض زيادة حجمها , عدم القيام بخدمات التجميل والعناية بالبشرة والشعر , عدم استخدام أجهزة علاج طبيعى باستثناء الأجهزة التى حددها القانون وهى ( عجلة ثابتة , جهاز جيم لفرد واحد , جهاز سير متحرك , جهاز صعود مرتفعات , ترابيزة تدليك رياضى ).

وبموجب هذا القرار تخضع الأندية الصحية وصالات الألعاب البدنية والرياضية لإشراف ورقابة كل من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان والإدارة المركزية للطب الرياضى بوزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة للتأكد من استمرار توافر شروط الترخيص وعدم ارتكاب أى مخالفة ، وأن مخالفة أحكام هذا القرار من قبل المنشأة الرياضية يعرضها للغلق الإدارى .