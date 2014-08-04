عبد الظاهر: والدي سبب رفضي لعرض الشرطة العراقي

كشف أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي عن أن رأي والده كان السبب في رفض عرض الشرطة العراقي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد عبد الظاهر للأهلي بعد فترة إعارة للاتحاد الليبي استمرت ستة أشهر، ولكنه لم يتم قيده في القائمة الإفريقية.

وتلقى مهاجم الأهلي عرضا من الشرطة العراقي الذي تولى تدريبه مؤخرا محمد يوسف مدرب الفريق الأحمر السابق.

وقال عبد الظاهر لـFilGoal.com: "بالفعل، تلقيت عرضا من الشرطة العراقي للانتقال إليه في الصيف".

وتابع "ولكن والدي رفض سفري للعراق، بسبب الأزمات السياسية هناك ومشاهد الدم التي يراها في القنوات التليفزيونية الإخبارية".