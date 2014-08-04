أهالي قرية «كفر طبلوها» بالمنوفية يطالبون بتجديد محطة القطار.. وإزالة رصيف «الموت»

تقدم العشرات من أهالي قرية كفر طبلوها مركز تلا بمحافظة المنوفية بشكاوي لمحافظ المنوفية وهيئة السكة الحديد للمطالبة بتجديد رصيف المحطة الذي تسبب في مصرع العديد من الأشخاص خلال السنوات الماضية وبتر أطراف عدد أكبر من الركاب سقطوا أسفل القطارات بسبب انخفاض وبعد رصيف المحطة عن عربات القطارات بعد أخر تجديد شهدته السكة الحديد منذ 5 سنوات وتسبب في رفع مستوى الخط عن الرصيف ليحصد القطار أرواح الركاب وكذلك أقدامهم .

وأكد حذيفة خالد، أحد شباب القرية، أن المحطة بهذا الشكل منذ سنوات وتسبب عدم وجود رصيف في عشرات الحوادث ما بين وفاة وبتر للأطراف ولم يتحرك أحد سواء من السكة الحديد أو من المحافظة وزهقنا من تقديم الشكاوي والمظاهرات أمام المحافظة علشان موضوع المحطة والصرف الصحي ولا حياة لمن تنادي.

وأضاف عبد الحميد عبد المحسن أحد أهالي القرية ” الناس هنا كل أعتمادها على القطارات والمحطة اللي رصيفها بيموت الناس بيخدم 4 قرى ” كفر طبلوها _ طبلوها _ زرقان _ كفر ميت أبو الكوم ” وأحيانا الناس في كمشيش بيستخدموا المحطة لو محتاجين يوصلوا مدن طنطا أو منوف وأشمون بشكل أسرع من المواصلات العادية وأضاف أن كل مرة نشتكي فيها السكة الحديد تقولنا مفيش ميزانية أو المحطة داخلة ازدواج في الخطوط يا أما مفيش رد من الأساس .

وطالب أهالي كفر طبلوها بتجديد الرصيف الرئيسي للمحطة وكذلك إنشاء كوبري للمشاة وتجديد مزلقان السكة الحديد المتهالكة وأغلاق ممرات الأهالي والمواشي العشوائية للحد من حوادث القطارات.