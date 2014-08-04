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شاهد بـ” أحداث روض الفرج”: سيارتان بهما أشخاص يحملون سلاح أطلقوا النار على المارة

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شاهد بـ” أحداث روض الفرج”: سيارتان بهما أشخاص يحملون سلاح أطلقوا النار على المارة شاهد بـ” أحداث روض الفرج”: سيارتان بهما أشخاص يحملون سلاح أطلقوا النار على المارة

كما قال الشاهد أنه رأى مسيرة للاخوان مقبلة عليهم وعرف أنهم إخوان من خلال هتافهم سلمية سلمية، وانه تعرض لإصابة بطلق نارى فى ذراعه الايسر،

وطلب الدفاع من المحكمة عرض الشاهد الثانى ايضا على الطب الشرعي لمعرفة سبب الاصابة وذلك اثناء نظر محاكمة 80 متهمًا من بينهم المحامي ممدوح إسماعيل “هارب” فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس من العام الماضى.

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