“سيجي أوزاوا” يهزم السرطان ويعود للأوركسترا

قال المايسترو الياباني سيجي أوزاوا، الذي يعد من أشهر قادة الأوركسترا في جيله، اليوم الاثنين، إنه شفي من مشاكله الصحية ومنها مرض السرطان وأن لديه الكثير من الخطط المستقبلية، منها قيادة عمل أوبرالي العام المقبل.

وأصيب “أوزاوا”، البالغ من العمر 78 عاماً، بسرطان المريء في يناير عام 2010، وأجريت له جراحة في أسفل الظهر بعد ذلك بعام، كما أصيب بالتهاب رئوي متكرر، مما أبعده عن الأضواء حتى منتصف عام 2013.

ثم حقق عودة مظفرة حين قاد أوبرا في مهرجان سايتو كينين الموسيقي في مدينة ماتسوموتو اليابانية، وهو المهرجان الذي أسسه منذ 23 عاماً.

واليوم، فرح بالإعلان عن إعادة تسمية المهرجان ليصبح مهرجان سيجي أوزاوا ماتسوموتو، تكريماً له.

وقال في مؤتمر صحفي “أشعر بالامتنان”، وقارن بين هذه اللفتة وإطلاق اسمه على قاعة للتدريب في الولايات المتحدة عام 1994 حين شعر وقتها بأنها مثل “لفتة تأبين”.

وأضاف “أن يتمكن شخص مثلي، عاني من مرض خطير وخضع للجراحة، من الحديث عن الموت ببساطة هو دليل على شفائي، إما أن أكون شفيت أو أصابني بله، وأفضل أن تفكروا في الأمر على أنني شفيت وأنني أتقد نشاطاً”.

ويستعد “أوزاوا”، وهو قائد سابق لأوركسترا بوسطن السيمفونية، وأوبرا فيينا، لقيادة حفل موسيقي في مهرجان ماتسوموتو هذا الصيف وأوبرا “بياتريس وبنديكت” لهيكتور برليوز العام المقبل.