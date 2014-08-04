"الشباب والرياضة" تنظم معسكرا لفريق "Egypt Ability" للقيادة ببورسعيد

تنظم وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية" معسكرا لفريق " Egypt Ability " للقيادة وريادة الأعمال فى المجال المجتمعى، وذلك خلال الفترة من 5- 8 أغسطس الجارى بالمدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد .

ويتضمن برنامج المعسكر تعريف المشاركين بمهارات القيادة الريادية التى تساعد الشباب على قيادة المجتمع ومساعدتهم فى تطوير وتنفيذ أفكارهم لبناء مستقبل مصر، بالإضافة إلى فهم مختلف مفاهيم القيادة والريادة ومبادئهم لمساعدة الشباب فى بدء مشاريعهم الخاصة والمبادرات .

ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على خلق جيل من الشباب قادر على القيادة وريادة الأعمال من خلال المعسكرات الشبابية التى تجمع الشباب وتمكنهم من إضافة قيمة إلى المجتمع من خلال بث روح المبادرة والمنافسة الإيجابية بين الشباب .