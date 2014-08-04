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رفع جلسة محاكمة “دومة” و268 متهماً في “أحداث مجلس الوزراء” للتشاور

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رفع جلسة محاكمة “دومة” و268 متهماً في “أحداث مجلس الوزراء” للتشاور رفع جلسة محاكمة “دومة” و268 متهماً في “أحداث مجلس الوزراء” للتشاور

محكمة

أمر المستشار محمد ناجى شحاتة، قاضي محكمة جنايات القاهرة برفع جلسة محاكمة الناشط أحمد دومة  و268 متهماً بينهم 16 متهماً محبوسين، و9 هاربين، والباقى مخلى سبيلهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مجلس الوزراء”، بعد طلب الدفاع رفع الجلسة للتشاور.
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وكان الناشط أحمد دومه قد طلب من القاضي أن يصدر حكمه عليه الان خلال الجلسة وذلك فى حالة عدم تنفيذ طلبات الدفاع بالاضافة إلى طلبه بنقل جلسة محاكمته خارج معهد أمناء الشرطة وذلك بسبب وجود عداء بينه وبين وزارة الداخلية وقضايا متبادلة ، فطلب الدفاع من القاضى رفع الجلسة لدقائق للتشارو مع موكله ، فقررت المحكمة رفع الجلسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى، ووكيل النيابة يوسف عانوس، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

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