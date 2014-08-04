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“ناسا” تخطط لإنتاج الأوكسجين على المريخ

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“ناسا” تخطط لإنتاج الأوكسجين على المريخ “ناسا” تخطط لإنتاج الأوكسجين على المريخ

أرشيفية

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن تفاصيل جديدة متعلقة بمركبتها “مارس 2020″، وأبرزها التخطيط لاستخدامها من أجل إنتاج الأوكسجين، اعتماداً على ثاني أوكسيد الكربون الموجود على سطح المريخ.

واستندت الوكالة الأمريكية في تصميمها للمركبة الفضائية “مارس 2020″ على تصميم المركبة ” كريوسيتي” التي تجوب سطح المريخ منذ عام 2012.

وأوضحت “ناسا” أن المركبة التي تفوق قيمتها مليار جنيه إسترليني، ستتضمن العديد من الأدوات عالية التقنية، مثل وحدة “موكسي” المخصصة لإنتاج الأوكسجين، الذي يمكن استعماله كوقود للمركبات الفضائية، أو كهواء يمكن لأي رائد فضاء زائر تنفسه.

وتتضمن “مارس 2020″ أيضاً معدات مراقبة وتحليل الطقس على سطح المريخ، وأنظمة رادار متقدمة لبناء خرائط جيولوجية لسطح الكوكب الأحمر، وكاميرات فائقة الدقة، بجانب وحدات لتحليل المكونات الحيوية والكيمائية والمعادن.

يشار إلى أن العديد من مركبات “ناسا” الفضائية تتضمن وحدات لإنتاج الأوكسجين، لكنها المرة الأولى التي تسعى فيها الوكالة لإنتاجه على سطح المريخ.

ومن المقرر أن تنطلق رحلة “مارس 2020″ في أبريل أو مايو 2018، على أن تبدأ عملها على سطح المريخ في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2020.

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