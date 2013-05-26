1745 معلما بالحصة ينهون وقفتهم بالجيزة بعد وعود بحل أزمتهم

أنهى منذ قليل 1745 معلما بالحصة وقفتهم الاحتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وذلك بعد الاتفاق مع كل من اللواء أحمد هانى السكرتير العام المساعد لمحافظ الجيزة ورمضان عبد الحميد مديرية التربية والتعليم على نشر أسماء المدرسين على موقع المديرية يوم 15 يونيو القادم على أن يتم التعاقد معهم يوم 15 أغسطس المقبل.



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وقال جابر عبد البديع، أحد المتظاهرين، إنه بعد الاتفاق معهم تم فض التظاهر على أن يعود المعلمون مرة أخرى يوم 15 يونيو المقبل للتظاهر فى حالة عدم تنفيذ مطالبهم.

يذكر أن اشتباكات وقعت بين معلمى الحصة المتظاهرين وقوات الأمن وموظفى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بعدما أصر معلمو الحصة على غلق الأبواب الداخلية للمديرية لمنع الموظفين من الخروج.

حضر كل من اللواء أحمد هانى السكرتير المساعد لمحافظ الجيزة، ورمضان عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم؛ للتفاوض مع المتظاهرين للسماح للموظفين بالخروج من المديرية والتفاوض لحل مشكلتهم.

ورفض المعلمون منذ بداية وقفتهم الاحتجاجية التفاوض مع مسئولى المديرية إلا بعد توفير عقود عمل لهم بعد انتهاء عقودهم فى أبريل الماضى.

يأتى ذلك بعدما أغلق معلمو الحصة بالجيزة والمتظاهرون أمام المديرية الباب الداخلى للمديرية بعد اقتحامهم الباب الرئيسى، ومنعوا الموظفين من الدخول أو الخروج من المديرية.

كما تسببت مظاهرة معلمى الحصة أمام مديرية التربية فى تأخر وصول رمضان عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم إلى مقر ديوان عام محافظة الجيزة لاعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الابتدائية.

وكان من المنتظر أن يعتمد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة ظهر اليوم نتيجة الشهادة الابتدائية ليتم إعلانها اليوم، لكن تسببت مظاهرة معلمى الحصة أمام مقر المديرية وانشغال مدير المديرية معهم تسبب فى تأخيرها.