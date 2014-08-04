كثافات مرورية ببعض محاور القاهرة والجيزة بسبب زيادة الأحمال

شهدت بعض المحاور والميادين بالقاهرة والجيزة كثافات مرورية منها أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين أمام القادم من مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان رمسيس والعكس، وكذلك للقادم من الجيزة وصولا إلى مناطق القاهرة نتيجة لزيادة الأحمال.

كما ظهرت كثافات أخرى بشارع امتداد رمسيس أمام القادم من منطقة العروبة وفى طريقه إلى مناطق العباسية، وتكرر الأمر بميدان رمسيس وصولا إلى ميدان عبد المنعم رياض وحتى ميدان التحرير.

وتباطأت حركة السيارات أمام القادم من منطقة مصر الجديدة وطريق النصر وصولا إلى شارع يوسف عباس حتى شارع عباس العقاد، وكذلك بشارع النصر وصولا إلى ميدان رابعة العدوية كما تسبب تصادم سيارتين أعلى كوبرى الحرافيين فى توقف حركة المرور للقادم من السلام وفى طريقه للسندباد بظهور كثافات مرورية، وتكرر الأمر بمحور صلاح سالم وفى طريقه إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا حتى مناطق عابدين.

كما شهدت نزلة كوبرى أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز وصولا إلى التقاطع مع شارع جامعة الدول بمنطقة المهندسين تباطؤا فى حركة السيارات، وتكرر الأمر بشارع التحرير وميدان المساحة وصولا إلى ميدان الجلاء وحتى كوبرى قصر النيل، وكذلك بمحور 26 يوليو أمام القادم من أكتوبر وفى طريقه إلى ميدان لبنان، وتسببت المواقف العشوائية بميدان الجيزة فى إعاقة حركة المرور وصولا إلى شارع التحرير حتى ميدان الدقى.