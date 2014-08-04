أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

توافد الطلاب وأولياء الأمور على معامل تنسيق "عين شمس" لتسجيل الرغبات

Google+ Print
توافد الطلاب وأولياء الأمور على معامل تنسيق "عين شمس" لتسجيل الرغبات توافد الطلاب وأولياء الأمور على معامل تنسيق "عين شمس" لتسجيل الرغبات

بدأ منذ قليل، توافد الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس، وذلك لتسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق فى اليوم الثالث على التوالى لها للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بحد أدنى 330 درجة للشعبة للعلمية بنسبة 80.4% و280 درجة بنسبة 68.3% للشعبة الأدبية.

وتوجد معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس بـ5 كليات، وهى كليات الآداب والحاسبات والمعلومات والزراعة والهندسة والبنات، حيث تغطى كل المناطق الجغرافية السكنية التابعة لجامعة عين شمس خلال أعمال التنسيق.

وفى كلية الحاسبات والمعلومات يتوفر 5 معامل تحوى 100 جهاز كمبيوتر، وكلية الآداب وبها 5 معامل تحوى 150 جهاز كمبيوتر، وكلية البنات "المبنى الأدبى الدور الخامس" وبها معمل واحد يحوى 28 جهاز كمبيوتر، وكلية الهندسة وبها عدد 2 معمل يحوى 80 جهاز كمبيوتر، وأيضا هناك معمل بكلية الزراعة يحوى عدد 25 جهاز كمبيوتر.


>smsinnerpage.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365