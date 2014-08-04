توافد الطلاب وأولياء الأمور على معامل تنسيق "عين شمس" لتسجيل الرغبات

بدأ منذ قليل، توافد الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس، وذلك لتسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق فى اليوم الثالث على التوالى لها للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بحد أدنى 330 درجة للشعبة للعلمية بنسبة 80.4% و280 درجة بنسبة 68.3% للشعبة الأدبية.

وتوجد معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس بـ5 كليات، وهى كليات الآداب والحاسبات والمعلومات والزراعة والهندسة والبنات، حيث تغطى كل المناطق الجغرافية السكنية التابعة لجامعة عين شمس خلال أعمال التنسيق.

وفى كلية الحاسبات والمعلومات يتوفر 5 معامل تحوى 100 جهاز كمبيوتر، وكلية الآداب وبها 5 معامل تحوى 150 جهاز كمبيوتر، وكلية البنات "المبنى الأدبى الدور الخامس" وبها معمل واحد يحوى 28 جهاز كمبيوتر، وكلية الهندسة وبها عدد 2 معمل يحوى 80 جهاز كمبيوتر، وأيضا هناك معمل بكلية الزراعة يحوى عدد 25 جهاز كمبيوتر.