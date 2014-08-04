السيطرة على حريق بشقة بطوخ في القليوبية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة علي حريق شب بشقة بناحية الدير بمركز طوخ .

تلقى اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقه بالطابق الثالث تقطنها عواطف خضرى ابراهيم 75 سنة ربه منزل مسقوفه بالخشب مساحتها حوالى 100 متر تقريباً واتت النيران على سقف الشقة وبعض محتوياتها، ونتج عن الحريق إصابة كل من قاطنة الشقه بحروق بالظهر والساقين ، ونورا محمود على محمد نجلة الاولى 18 سنة طالبه بحروق بالذراعين والساق والظهر وتم نقلهما لمستشفى بنها الجامعي وحجزهما للعلاج

وبسؤال نجل المصابة الاولى طارق محمود على محمد 40 سنة مزارع قرر ان سبب الحريق حدوث تسريب من اسطوانه الغاز الموجوده بالمطبخ مما ادى لنشوب الحريق ولم يتهم احد بالتسبب فى نشوبه

فتم التحفظ على مكان الحريق واخطرت الادله الجنائيه لاتخاذ شئونها ، وكلفت اداره البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12068 ادارى مركز طوخ لسنة 2014، وجارى العرض على النيابه العامة للتحقيق.