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وزير الخارجية يتوجه إلي تونس لمتابعة إجراءات عودة المصريين من منفذ”رأس جدير”

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وزير الخارجية يتوجه إلي تونس لمتابعة إجراءات عودة المصريين من منفذ”رأس جدير” وزير الخارجية يتوجه إلي تونس لمتابعة إجراءات عودة المصريين من منفذ”رأس جدير”

سامح شكري- وزير الخارجية

توجه إلي العاصمة التونسية وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم الاثنين، حيث يلتقي برئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة وعدد من المسئولين هناك للوقوف علي تسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بعبور المصريين الراغبين في العودة من الجانب الليبي الي الجانب التونسي من الحدود من خلال منفذ “رأس جدير”، ونقل التقدير للدور الذي تقوم به السلطات التونسية في هذا الشأن.
> وفور انتهاء المقابلات في العاصمة تونس، يتوجه الوزير شكري والوفد المرافق الي مطار جربا للاطمئنان علي انتظام حركة سفر المصريين الراغبين في العودة عبر الجسر الجوي الذي تقيمه شركة للطيران.. ثم يتوجه منها مباشرة بطريق البر الي منفذ رأس جدير الحدودي للاطمئنان بنفسه علي سبل الرعاية والإعاشة المقدمة للمصريين علي جانبي الحدود والوقوف علي عمل الطاقم القنصلي الذي يعمل علي مدار الساعة منذ عشرة أيام لتسهيل إجراءات تسفير المصريين وتقديم الخدمات القنصلية لهم بما في ذلك استخراج وثائق سفر للذين فقدوا جوازات سفرهم وتوفير سُبل الإعاشة لهم وفقاً لما هو متاح فى هذه المنطقة النائية، فضلا عن توفير الحافلات لنقلهم من المنفذ إلي مطار جربا تمهيدا لعودتهم إلي أرض الوطن.
> كما يلتقي شكري خلال تواجده بمنطقة المنفذ بالعاملين والمسئولين بالمنقذ الحدودي لضمان تسريع عملية إنهاء إجراءات العبور من الجانب الليبي الي الجانب التونسي من الحدود والعمل علي تسيير الإجراءات تخفيفاً من مشقة المصريين، والتأكد من عدم وجود أطفال أو شيوخ أو سيدات علي الجانب الليبي من الحدود وإعطائهم الأولوية في العبور أولا بأول، حال تواجدهم، إلي الجانب التونسي.
> ويطمئن وزير الخارجية خلال الزيارة علي وصول شحنة المساعدات الغذائية والطبية إلي تونس والمرسلة من القوات المسلحة لتوزيعها علي المصريين في المنطقة الحدودية.

 

أ ش أ

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