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ضبط 266 قطعة سلاح متنوعة و4 تشكيلات عصابية و10 سيارات مسروقة فى 24 ساعة

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ضبط 266 قطعة سلاح متنوعة و4 تشكيلات عصابية و10 سيارات مسروقة فى 24 ساعة ضبط 266 قطعة سلاح متنوعة و4 تشكيلات عصابية و10 سيارات مسروقة فى 24 ساعة

الداخلية

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته التفتيشية الموسعة لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن الشرعية والقانون فى الشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملات – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام على مدى 24 ساعة – عن ضبط 6 بنادق آلية، و9 بنادق غير مششخنة، و4 طبنجات، و38 فرد محلى الصنع، و319 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وطبنجة من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و200 قطعة سلاح أبيض، و45 متهما هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 177 متهما فى قضايا مخدرات بحوزتهم 34.5 كجم من مخدر البانجو، و11 كجم من مخدر الحشيش، و1.1 كجم من مخدر الهيروين، و24 ألف قرص مخدر، وضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين ارتكبوا 7 سرقة متنوعة، و8 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم فرد خرطوش، و7 قطع أسلحة بيضاء، فضلا عن ضبط 532 دراجة بخارية مخالفة و10 سيارات مبلغ بسرقتها.. وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.

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