صحيفة: طائرة استطلاع أمريكية دخلت السويد لتفادي مقاتلات روسية

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، إن طائرة استطلاع أمريكية دخلت المجال الجوي السويدي الشهر الماضي، لتفادي اعتراض طائرات مقاتلة روسية لها.

ووقع هذا الحادث في 18 يوليو عندما اقتربت طائرات روسية من طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز «أرسي-135» أثناء طيرانها، فيما وصفه المسؤولون الأمريكيون بالمجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق.

ونقلت الصحيفة عن بيان للقيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا قوله إن«قائد الطائرة ناور بالطائرة بأسلوب احترافي، وآمن لتفادي حدوث مواجهة محتملة من قبل الطائرات الروسية.»

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا لأدنى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة بسبب الأزمة في أوكرانيا التي تتهم واشنطن موسكو بإشعالها بسبب الأسلحة والدعم الذي تقدمه للمتمردين الذين يحاربون حكومة أوكرانيا.