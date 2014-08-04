مصر استقبلت 231 جريحًا فلسطينيا منذ العدوان علي غزة

بلغ إجمالي عدد العابرين لبوابات معبر رفح البري منذ قرار السلطات المصرية بإعادة فتحه منذ الهجوم الاسرائيلي علي قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي، 8 آلاف و600 مسافراً في كلا الاتجاهين.

وقال مصدر مسئول، أنه وصل إلى الأراضي المصرية قادماً من قطاع غزة 5 آلاف و 987 مسافراً، وغادرها إلى القطاع ألفين و 603 مسافراً, فيما تم خلال نفس الفترة ادخال نحو 889 طنًا من الأدوية والمساعدات الطبية و 76 طنًا من المساعدات الغذائية وجهازي تجميل من جمهورية الصين الشعبية، ومستشفي ميداني متكامل من دولة الامارات العربية المتحدة.

أكد مصدر طبي بمديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، علي أن المستشفيات المصرية استقبلت 231 جريحًا فلسطينيًا،عبر بوابات معبر رفح البري ، منذ بداية العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي.

وقال المصدر، أنه تم اجراء الكشف الطبي عليهم من خلال فريق طبي تابع لوزارة الصحة المصرية بمعبر رفح، وتحويلهم الي مستشفيات العريش والقاهرة بسيارات الاسعاف المجهزة لتلقي الاسعافات الطبية واجراء العمليات الجراحية.

أضاف المصدر، أن معبر رفح البري شهد عودة 5 جثث من الجرحي الفلسطينيين بعد وفاتهم بالمستشفيات المصرية، حيث تم نقلهم الي قطاع غزة لدفنهم بمقابر الاسرة هناك.