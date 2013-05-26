كيرى سيطرح خطة تنمية للاقتصاد الفلسطينى

وصل وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الأحد، إلى الأردن فى ثانى زيارة يقوم بها لهذا البلد فى أقل من أسبوع، على أن يطرح خلالها رؤيته لتحقيق نهوض اقتصادى فى الضفة الغربية المحتلة.

ووصل كيرى آتيا من إثيوبيا، حيث شارك فى احتفالات الذكرى الخمسين لانطلاق مساعى الوحدة الإفريقية، على أن يحضر اجتماعا للمنتدى الاقتصادى العالمى الذى يعقد فى الشونة على البحر الأحمر.

وقال كيرى إمام طلاب فى جامعة أديس أبابا قبيل مغادرته العاصمة الإثيوبية "هذا المساء سأكون فى عمان للحديث عن التنمية الاقتصادية فى الضفة الغربية والساحل والمغرب".

وأضاف "اعتقد أن التطرف والعنف الأصولى المتطرف يملآن فراغا ناتجا من انعدام الإدارة" السليمة.

ويقوم كيرى بزيارته الثانية للأردن فى خمسة أيام. وكان شارك فى زيارته السابقة فى اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا مع عشرة وزراء آخرين للخارجية ينتمون إلى الدول التى تدعم المعارضة السورية.

وسيلتقى الوزير الأمريكى مجددا الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى عمان بعدما التقى الرجلان الخميس فى رام الله بالضفة الغربية، على أن يبحثا سبل إحياء عملية السلام مع الإسرائيليين.

ودعا كيرى الذى التقى أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، المسئولين الإسرائيلى والفلسطينى إلى اتخاذ قرارات صعبة لكنها ضرورية للدفع بالسلام قدما، وذلك فى ظل تعثر للعملية السلمية منذ نحو ثلاثة أعوام.

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