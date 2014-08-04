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خالد مشعل: لا هدنة بوجود إسرائيلي بغزة

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خالد مشعل: لا هدنة بوجود إسرائيلي بغزة خالد مشعل: لا هدنة بوجود إسرائيلي بغزة

خالد مشعل

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس ” خالد مشعل :” إن الحركة لن توافق على اتفاق هدنة يتضمن وجود قوات إسرائيلية في غزة” ، مشيرًا :” إلى أن صمود المقاومة الفلسطينية ضد العدوان يعد انتصارًا ” .

وأكد مشعل في مقابلة مع ” سي إن إن ”   الأميركية أن الوقف الدائم لإطلاق النار مرتبط بالتوصل لاتفاق يقره الجانبان الفلسطينى والإسرائيلى، يضمن مطالب الفلسطينيين، وأولها إنهاء حصار غزة.

وشدد مشعل على أن حماس نقلت لوزير الخارجية الأميركي جون كيري عن طريق وزير الخارجية القطري خالد العطية أنها لن توافق على أي هدنة بوجود قوات إسرائيلية بالقطاع .

وأشار مشعل إلى أن أي وجود للقوات الإسرائيلية داخل غزة لتدمير الأنفاق لا يعني أن هناك هدنة، بل هو استمرار للعدوان، وللمقاومة الفلسطينية الحق في الدفاع عن نفسها والتعامل مع القوات الإسرائيلية المعتدية والموجودة داخل أراضي غزة بالطرق اللازمة.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنه قد يوافق على وقف مؤقت لإطلاق النار لأغراض إنسانية، لكنه سيدعم وقفا طويل الأمد لإطلاق النار إذا غيرت إسرائيل سياستها تجاه تقييد حركة البضائع والأشخاص إلى داخل قطاع غزة.

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