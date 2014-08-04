بالفيديو.. عماد الدين حسين: سيطرة حماس على غزة أكبر خدمة تقدمها لإسرائيل

قال عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق:” إن سيطرة حماس على قطاع غزة هو أفضل خدمة تقدمها لإسرائيل.

وأكد حسين :ط أن إسرائيل حينما تقتل الفلسطينيين لا تفرق بين الحمساويين أو الجهاديين” ، مضيفًا: ” بالنسبة لإسرائيل أنها كلما قتلت أكبر عدد من الفلسطينيين كلما كان هذا يصب في مصلحة معركتها” .

وشدد عماد، في تصريحات ببرنامج “بصراحة” الذي يذاع على فضائية “التحرير” على ضرورة التفريق بين اختلاف المصريين مع حماس “تكتيكيًا”؛ لأنها غلّبت مصلحتها على مصلحة الفلسطينيين، وبين صراع العرب والمسلمين مع إسرائيل، على حد تعبيره .

كما أكد رئيس تحرير الشروق، أن مصلحة العرب جميعًا هو وقف العدوان على قطاع غزة؛ لأن أغلب القتلى لا ينتمون إلى حماس، مضيفًا: “غزة ليست حماس، ومعركتنا ليست معهم”، على حد قوله.

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