أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالفيديو.. عماد الدين حسين: سيطرة حماس على غزة أكبر خدمة تقدمها لإسرائيل

Google+ Print
بالفيديو.. عماد الدين حسين: سيطرة حماس على غزة أكبر خدمة تقدمها لإسرائيل بالفيديو.. عماد الدين حسين: سيطرة حماس على غزة أكبر خدمة تقدمها لإسرائيل

قال عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق:”  إن سيطرة حماس على قطاع غزة هو أفضل خدمة تقدمها لإسرائيل.

وأكد حسين :ط أن إسرائيل حينما تقتل الفلسطينيين لا تفرق بين الحمساويين أو الجهاديين” ، مضيفًا: ” بالنسبة لإسرائيل أنها كلما قتلت أكبر عدد من الفلسطينيين كلما كان هذا يصب في مصلحة معركتها” .

وشدد عماد، في تصريحات ببرنامج “بصراحة” الذي يذاع على فضائية “التحرير” على ضرورة التفريق بين اختلاف المصريين مع حماس “تكتيكيًا”؛ لأنها غلّبت مصلحتها على مصلحة الفلسطينيين، وبين صراع العرب والمسلمين مع إسرائيل، على حد تعبيره .

كما أكد رئيس تحرير الشروق، أن مصلحة العرب جميعًا هو وقف العدوان على قطاع غزة؛ لأن أغلب القتلى لا ينتمون إلى حماس، مضيفًا: “غزة ليست حماس، ومعركتنا ليست معهم”، على حد قوله.
>" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا