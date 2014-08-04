ألمانيا تتخلى عن مشروع عسكري مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية

قررت ألمانيا التخلي عن مشروع كبير للتجهيزات العسكرية تم توقيع عقد في شأنه بين مجموعة راينميتال الدفاعية وروسيا وعلق في مارس بسبب الأزمة الاوكرانية، وفق ما ذكرت صحيفة سودويتش تسايتونغ في عددها الذي سيصدر الإثنين.

وأوردت الصحيفة أن وزير الاقتصاد ونائب المستشارة الألمانية سيجمار جابرييل “سحب موافقته” على هذا المشروع المتصل بإنشاء معسكر كامل التجهيز لتدريب القوات الروسية، مستندة إلى “وثيقة مكتوبة” تمكنت من الاطلاع عليها.

وكان جابرييل علق في مارس تنفيذ هذا العقد الذي تناهز قيمته مئة مليون يورو على خلفية الأزمة الاوكرانية.

وقالت الصحيفة إن مركز التدريب المذكور كان سيستقبل ويدرب ثلاثين ألف جندي سنويًا في مولينو بمنطقة الفولغا، وكان مخصصًا لوحدات المشاة والمدرعات في روسيا على أن يفتح أبوابه هذا العام.

وأطلق المشروع في عهد الائتلاف الحكومي الألماني السابق بين المحافظين والليبراليين، قبل تشكيل “الائتلاف الكبير” بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين إثر إعادة انتخاب انغيلا ميركل مستشارة في خريف 2013.