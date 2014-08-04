دير شبيجل الألمانية : إسرائيل تجسست على كيري العام الماضي

ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أمس الأحد إن إسرائيل ووكالة مخابرات آخرى واحدة على الأقل تنصتتا على إتصالات هاتفية غير مؤمنة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري العام الماضي عندما كان يجري مفاوضات شبه يومية من أجل إحلال السلام مع زعماء مختلفين بالشرق الأوسط.

ونقلت المجلة عن “عدة مصادر من دوائر المخابرات” قولها إنه على الرغم من أن كيري لديه هاتف مؤمن في سكنه في جورج تاون فإنه كان يستخدم أحيانا تليفونا عاديا يمكن لوكالات المخابرات التنصت عليه وذلك أثناء سفره واحتياجه للقيام باتصال هاتفي سريع.

وقالت المجلة إن “وكالتي مخابرات على الأقل بما في ذلك الإسرائيليين تنصتتا على عدد كبير من هذه المكالمات التي تمت من خلال القمر الصناعي.

وقالت المجلة إنه من ثم كانت إسرائيل تعرف على وجه الدقة ماكان كيري يبحثه مع الأطراف الآخرى.

وأضافت إن كيري كان يدرك هذه المخاطر ولكنه كان يريد نتائج وكانت الحوارات الشخصية بالنسبة له أهم من مخاوف مستشاريه الأمنيين.

وقالت المجلة إنه لم يكن لدى إسرائيل ووزارة الخارجية في واشنطن تعليق على تقريرها.