أمير منطقة الرياض يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء وجمعاً من المواطنين, الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.

وقد بادل سمو أمير منطقة الرياض الجميع التهنئة بهذه المناسبة داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده علينا في أمن وأمان ورغد عيش في ظل القيادة الحكيمة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم امس معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك الذي هنأ سموه بمناسبة عيدالفطر المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات. وقد بادله سمو أمير منطقة الرياض التهنئة بهذه المناسبة داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده علينا في أمن وأمان ورغد عيش في ظل القيادة الحكيمة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وعدداً من منسوبي الأمانة الذي هنأوا سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.

وقد بادل سمو أمير منطقة الرياض الجميع التهنئة بهذه المناسبة داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده علينا في أمن وأمان ورغد عيش في ظل القيادة الحكيمة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي الذي هنأ سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.

وقد بادله سمو أمير منطقة الرياض التهنئة بهذه المناسبة داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده علينا في أمن وأمان ورغد عيش في ظل القيادة الحكيمة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص الذي هنأ سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.

وقد بادله سمو أمير منطقة الرياض التهنئة بهذه المناسبة داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده علينا في أمن وأمان ورغد عيش في ظل القيادة الحكيمة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم امس معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل ووكلاء الجامعة الذين هنأوا سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.

وقد بادل سمو أمير منطقة الرياض الجميع التهنئة بهذه المناسبة داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده على الجميع في أمن وأمان ورغد عيش في ظل القيادة الحكيمة.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز في مكتب سموه بقصر الحكم امس رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم الحسني يرافقه عدد من المشايخ الذين هنأوا سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات. وقد بادلهم سمو أمير منطقة الرياض التهنئة بهذه المناسبة داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يعيده علينا في أمن وأمان ورغد عيش في ظل القيادة الحكيمة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني.