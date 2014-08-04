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بورسعيد تستقبل 400 حكمة كرة القدم الذين سيديرون الدوري المصري علي ثمان أفواج في معسكر لاعداهم و صقلهم

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بورسعيد تستقبل 400 حكمة كرة القدم الذين سيديرون الدوري المصري علي ثمان أفواج في معسكر لاعداهم و صقلهم بورسعيد تستقبل 400 حكمة كرة القدم الذين سيديرون الدوري المصري علي ثمان أفواج في معسكر لاعداهم و صقلهم

تستقبل محافظة بورسعيد اليوم  الفوج الاول من حكام كرة القدم في معسكر لصقلهم و اعداعم استعدادا للموسم الجديد 2015/2014 و الذي سيطون بمقر المدينة الشبابة بحب الزهور.

و قال السعيد عبد الله سكرتير لجنة الحكام ببورسعيد :” أن الفوج الاول سيشمل خمسون حكمًا”،  مشيرًا :” أن المعسكر ممتد من 5 أغسطس حتي 24 اغسطس و يشرف علي المعسكر الكابتن عصام عبد الفتاح عضور مجلس ادارة الاتحاد و رئيس لجنة الحكام .

و سوف ييفتتح اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد المعسكر مساء يوم 5 أغسطس غدا و القاء كمة اماهم .

الجدير بالذكر ان الحكام الاربعمائة هم من اجتازوا امتحاننات القانون و الفيديو في اكثر من محافظو و هم من سيقومون بادارة مباريات الدوري المصري بدرجاته الاربع .

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