«النخلة في عيون العالم» تدعو المصورين إلى منافسات دورتها السادسة

فتحت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر الباب حتى 31 ديسمبر 2014 للمشاركة في الدورة السادسة للمسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي «النخلة في عيون العالم» للعام 2015.

ورصدت الامانة العامة للجائزة 45 ألف درهم لفائزي المسابقة الثلاثة الذين ستعلن أسماؤهم خلال شهر فبراير 2015 ضمن معرض وحفل خاص للأعمال الفائزة والمتميزة حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 20 الف درهم والثاني على 15 الف درهم في حين سيحصل الفائز بالمركز الثالث على 10 آلاف درهم إضافة إلى شهادة تقدير ودرع تذكارية لكل منهم.

وتأتي المسابقة تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس امناء الجائزة وتوجيهاته بتعزيز علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر وضمن دعم معاليه بتوظيف فن التصوير الضوئي لتنمية وعي الجمهور بأهمية هذه الشجرة.

فضلا عن تبادل الخبرات بين المصورين الضوئيين في العالم وإبراز المقومات السياحية والبيئية والتراثية للشجرة وتشجيع ارتباط الإنسان بالأرض والزراعة.

ودعا الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام الجائزة الفنانين الشباب محبي التصوير الضوئي هواة ومحترفين من كافة أنحاء العالم الى المساهمة في هذه المسابقة الدولية التي تقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس أمناء الجائزة.

ولفت إلى ان الجائزة تنظم المسابقة بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي تقديرا منها للنخلة وتعزيزا لدور عدسة المصور في إغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه البيئي مشيرا الى النجاح الكبير الذي حققته المسابقة في دورتها الماضية من خلال الزيادة الواضحة في عدد المشاركين من مختلف دول العالم ونوعية الصور المشاركة.

ويمكن لمحبي النخلة ومحبي التصوير الفوتوغرافي هواة ومحترفين حول العالم الراغبين في المشاركة مراجعة اللجنة الفنية عبر البريد الالكتروني kidpaphoto@gmail.com.