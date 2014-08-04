إطلاق خدمة أمن المساكن في دبي عبر الهواتف الذكية

دشنت الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي خدمة ذكية جديدة نجحت بتوفيرها لأفراد الجمهور عبر الهواتف الذكية وهي خدمة برنامج أمن المساكن بالتعاون مع الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وذلك انسجاماً مع مبادرة حكومة دبي الذكية وامتثالاً لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومبادرات دبي الذكية.

وأكد العقيد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية أن القيادة العامة لشرطة دبي أعدت خطتها الذكية للتحول إلى تقديم جميع خدماتها عبر نسخ متوفرة على الأجهزة الذكية، وذلك ارتقاء لتوقعات حكومة دبي وبإشراف مباشر من قبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي. و

قال العقيد الرزوقي: لقد وضعنا خطة لتحويل جميع خدماتنا الإلكترونية إلى خدمات ذكية وانسجاماً مع مبادرة تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً.

مشيراً إلى أنه صار ممكناً لكل مشترك يدخل للخدمة بعد تحميله لتطبيقات شرطة دبي سواء على الأندرويد أو الآي فون، أن يقوم بتعبئة البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، والعنوان ويستطيع كذلك تحديد المنزل عن طريق خريطة «غوغل».

إضافة إلى تصوير المنزل، ثم يرسل هذا الطلب الذي يصل مباشرة إلى مركز الشرطة المختص، إضافة إلى التحريات، حيث يتم التعامل الفوري مع الطلب بحيث يتم وضع المنزل تحت المرور الشرطي في التاريخ المحدد لفترة إجازة المشترك.