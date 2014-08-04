عودة المياه إلى مجاريها بين شام إبنة أصالة وخطيبها أحمد

عادت شام إبنة الفنانة أصالة إلى خطيبها أحمد جوهر، بعد أن كانت قد انفصلت عنه بسبب خلافات لم يُعلن عن تفاصيلها، وذلك بعد فترة خطوبة قصيرة.

وكان قد قرر كل من شام وأحمد فسخ الخطوبة في شهر أيار/مايو الماضي والتخلي عن علاقتهما الرسمية والاكتفاء بالصداقة. ولكن يبدو أن علاقة الحب التي جمعت بينهما منذ أيام الثانوية كانت كافية لكي يعودا إلى بعضهما البعض مجدداً كحبيبين وخطيبين.

ففي خطوة مفاجأة، وبعد أن زالت أسباب الخلاف، على ما يبدو، قرر أحمد وشام العودة إلى بعضهما رسمياً ولكن هذه المرة في العاصمة الفرنسية باريس، فيما أعلنا عن هذه العودة من خلال صور نشرتها شام على صفحتها الخاصة بموقع انستغرام.

وبدت شام في الصور رشيقة ومفعمة بالأنوثة ويبدو أنها خضعت لنظام غذائي قاسي أفقدها عدد من الكليوغرامات الزائدة والتي كانت واضحة في صور خطوبتها العام الماضي.