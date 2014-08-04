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مباحث البساتين تلبي استغاثة سائق تاكسي وتعيد سيارته المسروقة كرهًا عنه‎

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مباحث البساتين تلبي استغاثة سائق تاكسي وتعيد سيارته المسروقة كرهًا عنه‎ مباحث البساتين تلبي استغاثة سائق تاكسي وتعيد سيارته المسروقة كرهًا عنه‎

أرشيفية

تمكن ضباط وحدة المباحث في قسم البساتين من إعادة سيارة تاكسي الي صاحبها بعد سرقتها بالاكراه .

أثناء مرور النقيب محمود محمد أشرف – الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة البساتين وبصحبته القوة المرافقة تنامي لسمعه صوت استغاثة أحد الأشخاص وباستبيان الأمر تقابل تامر عبد اللطيف محمد سن 31 سائق ومقيم دائرة قسم شرطة دار السلام وقرر بقيام أحد الأشخاص باستقلال السيارة قيادته رقم ط ع ه 627 ماركة شيفرولية لانوس ” تاكسي أبيض ” صحبته والاستيلاء عليها كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض ” مطواة ” على الفور قام الضابط بتمشيط المنطقة وتتبع خط سير هروبه حيث تمكن من ضبطه وتبين أنه ” عبد السلام عبد البديع محمود عبد السلام سن 25 ” عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته السيارة لمستولي عليها .

بمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وباستدعاء لمجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة بالإكراه فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 17323/2014م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق .

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