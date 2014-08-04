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وائل جمعة يختار – أسوأ لحظة في تاريخه

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وائل جمعة يختار – أسوأ لحظة في تاريخه وائل جمعة يختار – أسوأ لحظة في تاريخه

من الطبيعي أن تشهد مسيرة استمرت نحو عقدين من الزمان، العديد من الانتصارات والإنكسارات، خاصة ولو كانت مسيرة حافلة مثل التي يمتلكها وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي ومنتخب لسنوات عدة.

جمعة الذي بدأ يتألق وهو في غزل المحلة، ثم انتقل للأهلي ليصبح الصخرة يجيب على السؤال الذي سيوجهه FilGoal.com لنجوم الكرة المصرية.

ما هى أسوأ لحظة في تاريخك؟

قال الصخرة لـFilGoal.com: "أكثر المواقف التي أحزنتني بدون شك الفشل في التأهل لكأس العالم رغم الاقتراب من تحقيق الهدف مرتين متتاليتين."

وأضاف "هزيمة أم درمان أمام الجزائر في 2009 وهزيمة كوماسي أمام غانا في 2013، من أسوأ لحظات عمري."

وكان المصري قد خسر من الجزائر بهدف دون رد لفشل في التأهل لمونديال 2010، وخسر أمام غانا 6-1 لتتحطم أماله في التأهل لكأس العالم 2014.

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