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مقتل زعيم قبلي وإصابة عدد آخر في هجوم شمالي نيجيريا

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مقتل زعيم قبلي وإصابة عدد آخر في هجوم شمالي نيجيريا مقتل زعيم قبلي وإصابة عدد آخر في هجوم شمالي نيجيريا

قتل مسلحون الزعيم القبلي مالام عبد الرحمن بابا، حاكم منطقة (سورو) بولاية (بوتشي) بشمال نيجيريا اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة (بوتشي) هارونا محمد ـ في تصريح صحفي – ان المسلحين الذين يعتقد انهم لصوص ، أصابوا عددا آخر خلال الهجوم علي منزل بابا، الذي يلقب أيضا بالزعيم التقليدي للمنطقة، مؤكدا استيلاء اللصوص علي أموال الضحية.

وأضاف أن قوات الأمن قامت بتطويق المنطقة التي تمت فيها عملية القتل للبحث عن مرتكبي الجريمة التي تأتي في اطار سلسلة من أنواع العنف المختلفة التي تضرب نيجيريا هذه الأيام.
> أ ش أ

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