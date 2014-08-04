اليوم .. رئيس المخابرات العامة يلتقي الوفد الفلسطيني لبحث وقف العدوان علي غزة

يلتقي اليوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية محمد فريد تهامي الوفد الفلسطيني الذي يزور القاهرة حاليا من أجل بحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة ، والمطالب الفلسطينية من أجل الموافقة علي التهدئة.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة أن الوفد الفلسطيني التقي مع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة وطرح عليهم ورقة فلسطينية موحدة بمطالب الشعب الفلسطيني من أجل الموافقة علي التهدئة في قطاع غزة ، وفي مقدمتها وقف العدوان الاسرائيلي وفك الحصار عن قطاع غزة.

وأضافت أن المسؤولين المصريين وعدوا بتبني هذه المطالب وعرضها علي الجانب الإسرائيلي سواء في لقاء غير مباشر اذا حضر الوفد الإسرائيلي الي القاهرة ، واذا لم يحضر فإن الجانب المصري سيقوم بنقل هذه المطالب الي الجانب الاسرائيلي.

وأشارت الي أن هناك تصميما وجهودا يبذلها الجانب المصري من أجل أن يأتي وفد اسرائيلي الي مصر لانجاز وقف اطلاق النار ووقف العدوان علي غزة في ضوء المبادرة المصرية والمطالب الفلسطينية.

أش أ