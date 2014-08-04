حزب الله ينفي أي دور له في عرسال ويتهم عضوا بالمستقبل بالتحريض المذهبي

نفى النائب اللبناني علي المقداد ،عضو كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله اتهامات عضو كتلة تيار المستقبل محمد كبارة لحزب الله بقصف بلدة عرسال التي سيطر عليها المسلحون.

وقال المقداد تعليقا على ما وصفه ب”إدعاءات النائب كبارة ومجموعته”: “عوَّدنا النائب محمد كبارة ومجموعته اللصيقة أن يبثوا التهم جزافا، ويحرضوا زورا وعدوانا، وينشروا الأكاذيب والأضاليل للتعمية على مواقفهم التي لا تنسجم مع المواطنة الصادقة، والتغطية على انحيازهم للداعشية السياسية المنبوذة من الجميع”.

ونفى “نفيا قاطعا أي علاقة لحزب الله بالأحداث الجارية في عرسال”، و”أي تدخل في المجريات الميدانية وتطوراتها، مؤكدا أن حماية عرسال من الإرهاب التكفيري والمجموعات الخارجة على القانون وكذلك الدفاع عنها وعن أبنائها وعائلاتها، هي مسؤولية الدولة اللبنانية وجيشها الوطني الباسل وقواها الأمنية، كما هي مسؤولية القوى السياسية في إنقاذ هذه البلدة اللبنانية من براثن المعتدين عليها”.

وقال المقداد “إن الجيش اللبناني يحظى بالدعم السياسي والشعبي في مهمته الوطنية لإنقاذ عرسال، ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضده وضد لبنان من الإرهاب العالمي، وهو يقوم بهذا الواجب الوطني بكل جدارة”.

وأضاف ” نقول للنائب محمد كبارة ومن معه: كفوا عن التحريض المذهبي وإثارة الفتنة، فما تقومون به لن ينفعكم، وهو يخدم العدو الإسرائيلي قبل غيره ، ونؤكد بأن مسؤولية القيادات السياسية الحكيمة في هذا البلد أن تعي المخاطر المحدقة بلبنان، وتكشف متسلقي المناصب عبر الفتن”.

> أ ش أ