أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

داعية يمني: حماس تقاتل تحت راية جاهلية و القاتل والمقتول فيها بالنار

Google+ Print
داعية يمني: حماس تقاتل تحت راية جاهلية و القاتل والمقتول فيها بالنار داعية يمني: حماس تقاتل تحت راية جاهلية و القاتل والمقتول فيها بالنار

كتائب عز الدين القسام- أرشيفية

وجه داعية يمني مدعم لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” انتقادات حادة إلى حركة حماس، وجماعة الإخوان المسلمين، قائلًا إنها تقاتل “تحت راية جاهلية” ما يعني أن “القاتل والمقتول في النار” على حد تعبيره، كما هاجم المرجع الروحي للجماعة، يوسف القرضاوي، ومفتي ودعاة مثل سلمان العودة.

وتحت عنوان “من مات فيها فميتته جاهلية” قال الشيخ اليمني عبدالمجيد الهتاري الريمي في تعليق على صفحته بموقع “فيسبوك”: “الحرب والدماء التي تسال تحت راية عمية جاهلية سواء من أجل المدنية والدولة الديمقراطية أو من أجل الحياة الدنيا والعيش كما يعيش الكفار تحت قوانين الأمم المتحدة وقوانين حقوق الإنسان أو من أجل التوسع والتمدد الجاهلي أو من أجل تحرير الأرض من عدو أجنبي يهودي أو نصراني ليحل محلها طاغوت عربي يحكم بقوانين الجاهلية سواء كان إسلاميا من جنس عقائد الصوفية والشيعة وعقيدة الإخوان المسلمين أو كان علمانيا بحتا.”

وتابع الريمي بالقول: “هذا ما يسعى إليه الإخوان المسلمون، ومنهم حماس في حربها مع اليهود فأي حرب في هذا الإطار فهي حرب جاهلية تستنزف العرب فيها قتلاها في نار جهنم ومن مات فيها فميتته جاهلية شأنها شأن الحروب مع اليهود التي قامت تحت شعارات القومية تحت قيادة الناصريين والبعثيين السوريين ومثل الحرب الإيرانية العراقية والحرب الصليبية البعثية الصدامية القاتل والمقتول في النار إلا من ليس مكلفا أو كان مغلوبا على أمره.”

وحض الريمي على “تصحيح مسار هذه الحروب” ليكون مقصدها “ما يقصده الإسلام من علو الشريعة وإقامة الخلافة ومقاتلة الكفار.”

وأثارت تعليقات الريمي حفيظة العديد من الناشطين على المنتديات الإلكترونية المقربة من الحركات المتشددة، ما اضطره إلى معاودة التعليق وشرح وجهة نظره بالقول إن البعض لم يفهم القضية التي يشير إليها مضيفا: “حماس تحكم بالديمقراطية فكل دم في سبيلها فهو في سبيل الجاهلية. أنا أنصح حماس أن ترفع شعار الشريعة قولا وعملا.. أما الرايات الوطنية فهي دعوة جاهلية منتنة دعاتها المقاتلين في سبيلها هم حطب جهنم أفهمتم.”

وختم الريمي بالقول: “إن لم تفهموا فرجال التوحيد والجهاد من أبناء العراق والشام وفلسطين قد فهموا، والأغبياء لا عزاء لهم.. ولن يحرر فلسطين إلا أهل التوحيد وليس ابناء الديمقراطية.” مشددا على أنه لا يعارض حركة حماس ولكنه يدعوها إلى أن تضع الشريعة عنوانا لقتالها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما