هيئة علماء المسلمين تعرض وساطة لوقف إطلاق نار بعرسال في لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان مساء اليوم أنها “تشترط للموافقة على الهدنة بنودا عدة بينها تسليم جميع العسكريين المفقودين”.

من جانبها ، طالبت “هيئة علماء المسلمين في لبنان” بـ”الوقف الفوري لإطلاق النار” في عرسال، و”فتح المجال أمام سعاة الخير للبحث عن حل سلمي للمشكلة تضمن إطلاق سراح أبناء الجيش وعودة المسلحين إلى سوريا قبل أن ينزلق لبنان بكامله الى أتون الحرب السورية”.

وأعلنت الهيئة في بيان لها اليوم وضع قدراتها “وإمكاناتها كافة لأي مساع تخدم وقف إطلاق النار وعودة الأمور إلى مجاريها”، وانها “مع أي مبادرة سياسية حول هذا الأمر”، مشيرة إلى انها “بصدد التشاور من أجل إرسال وفد كبير من العلماء إلى عرسال بصورة عاجلة”.

كما طالبت “الدولة اللبنانية بفتح طريق عرسال لمرور المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة”، وب”إطلاق الموقوفين والمحتجزين من لبنانيين وسوريين ممن لم يقترفوا جرائم على الأراضي اللبنانية”.

وذكرت قناة “الجديد” اللبنانية أن لديها معلومات بأن “وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي يقومان بمسعى تفاوضي مع الجيش والإرهابيين للتوصل الى هدنة في عرسال ووقف إطلاق النار”.

أ ش أ