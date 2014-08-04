بالإنجليزي – تذاكر الدوري.. هال الأرخص وأرسنال الأغلى، وكريستال استثنائي

أعلنت أندية الدوري الانجليزي الممتاز عن أسعار تذاكر مبارياتها للموسم الجديد 2014-2015 والذي ينطلق يوم 16 أغسطس المقبل.
الأسعار اختلفت بين الأندية وتراوحت بين 16 جنيه استرليني كأرخص تذكرة لفريق هال سيتي و130 جنيه استرليني كأغلى تذكرة لأرسنال. بينما لم يعلن ناديا مانشستر سيتي وساوثامبتون عن أسعار هذا الموسم بعد. فيما قرر نادي كريستال بالاس تخصيص كل تذاكر مبارياته لجماهيره حاملة البطاقات الموسمية فقط.
كما أعلن كل نادي عن رقم مركز بيع التذاكر الخاص به لمساعدة الراغبين في حجز تذاكر المباريات
ويعرض FilGoal.com في صورة أسعار أرخص وأغلى تذكرة لمباريات كل الأندية الانجليزية.