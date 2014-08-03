وزير الدفاع الإسرائيلي: الملازم هادار غولدن من عائلتي وأعرفه منذ ولادته

قال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، عبر حسابه على فيسبوك الأحد، إن “الملازم هادار غولدن، واحد من أفراد عائلتي، وأعرفه منذ ولادته، وقد كان من بين جنود جيش الدفاع الذي فقدوا حياتهم، خلال مشاركته في معركة لاستعادة الأمن والهدوء إلى إسرائيل. أحتضن جميع العائلات المفجوعة”.

وطبقًا لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلة، فإن جد يعالون، وجدة غولدن هما أشقاء.

وكانت لجنة عسكرية إسرائيلية خاصة أعلنت السبت، مقتل الضابط الإسرائيلي المفقود في غزة، هادار غولدن، خلال مواجهات الجمعة داخل قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد أكدت سابقا نبأ اختطاف غولدن على يد عناصر من حماس جنوب غزة، غير أن كتائب القسام من جهتها قالت إنه لا علم لها باختفاء الضابط البالغ من العمر 23 عامًا.

أ ش أ