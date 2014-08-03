«3 أغسطس»: ولادة العم سام.. والمانيا تشعل الحرب العالمية الأولى.. والطليان فى مواجهة الإنجليز فى الثانية.. ومبارك خلف القبضان

ربما كانت بداية الخلود صدفة .. وجنون شخص يشييع ملايين الأبرياء لقبورهم .. ونهب خيرات الأمم تشتعل لأجله نيران الحروب بين الدول .. وترف القصور تكون نهايته حجرة مظلمة فى سجن عتيق.

شهد يوم 3 أغسطس، على مر السنين، العديد من الأحداث البارزة، التى غيرت مجرى التاريخ، ففى مثل هذا اليوم بدأ كولمبوس رحلته ليكتشف “أمريكا”، وقررت ألمانيا أن تغزو فرنسا فى أعقاب الحرب العالمية الأولى التى راح ضحيتها الملايين، كما قامت إيطاليا بغزو الصومال لنهب خيراته فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، ولأول مرة فى تاريخ مصر يقف رئيس مصرى خلف القبضان.

كولومبس يتجه لإكتشاف الأمريكتين

فى مثل هذا اليوم، عام 1492، بدأ كريستوفر كولومبوس ومعه 88 بحارا، رحلة لاكتشاف العالم الجديد، وكانت الرحلة تاريخية حيث تمكنوا من اكتشاف أغنى بقاع العالم في الأمريكيتين.

لم يكن كولمبوس،يدرك أنه على موعد مع دخول التاريخ، باكتشاف أرض «العم سام» والتى أصبحت بعد مئات السنين، من أهم القوى العظمى واللاعب الأبرز فى السياسة العالمية.

كريستوف كولومبوس، “31 أكتوبر 1451 – 20 مايو 1506″، رحالة إيطالي مشهور، ولد في مدينة جنوة في إيطاليا ودرس الرياضيات والعلوم الطبيعية في جامعة بافيا، عبر المحيط الأطلسي ووصل الجزر الكاريبية في 12 أكتوبر 1492م ، وكان اكتشافه لأرض القارة الأمريكية الشمالية كان في رحلته الثانية عام 1498 م.

ألمانيا تدق طبول الحرب العالمية الأولى

فى مثل هذا اليوم عام 1914، قررت ألمانيا مواجهة التحالف الفرنسي البريطاني، وكانت النمسا بعد حادث ولي العهد قد طلبت من المانيا التأييد فوافقت انتقاماً من الروس واشتعل فتيل الحرب وتطورت الأمور وتعقدت إلي أن أعلنت ألمانيا الحرب علي روسيا في أول أغسطس، ثم اتبعت ذلك بإعلانها الحرب علي فرنسا من عام ١٩١٤.

ووصل العدد الكلي للإصابات والقتلى في صفوف العسكريين والمدنيين في الحرب العالمية الأولى أكثر من 37 مليون نسمة. مقسمة إلى 16 مليون حالة وفاة و 20 مليون إصابة مما يجعله من أكثر الصراعات دموية في تاريخ البشرية .يتضمن العدد الإجمالي للوفيات حوالي 10 مليون عسكري و حوالي 7 مليون مدني .



> إيطاليا تجتاح الصومال البريطانى فى الحرب العالمية الثانية وفى 3 أغسطس، عام 1940م وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية استطاعت إيطاليا أن تحتل الصومال البريطاني، غير أنه في العام التالي ألحقت بريطانيا هزيمة كبيرة بالإيطاليين وتمكنت من احتلال الصومال الإيطالي. و كانت الحرب العالمية الثانية من أكثر الصراعات العسكرية دموية على مر التاريخ والذي قُدّر إجمالي عدد ضحاياها بأكثر من 60 مليون قتيل مثلوا في ذلك الوقت أكثر من 2.5% من إجمالي تعداد السكان العالمى.

مبارك خلف القبضان