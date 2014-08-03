بالصور..محافظ الأقصر يهدي الرحالة البريطاني “ليفسون وود” درع المحافظة‎

إلتقي اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، بالرحالة البريطاني ليفسون وود، والذي يقوم برحلة يطوف خلالها دول حوض النيل قاطعا آلاف الكيلو مترات سيرا على قدميه، منذ شهر ديسمبر الماضى ورحب المحافظ بالرحالة البريطاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمعبد الأقصر مساء الأحد لإستعراض رحلة وود والهدف منها وأهم المواقف التي عاشها خلال مروره علي دول حوض النيل.

ووجه ​ ​المحافظ الدعوة إلي الرحالة البريطاني لزيارة المحافظة السياحية مرة اخري والإستمتاع بمشاهدة عظمة التاريخ والحضارة مثمنا زيارته الهامة للأقصر خلال رحلته الشاقة والتي قطع خلالها ألاف الكيلو مترات.

مؤكدا أن الاقصر محافظة سياحية عالمية يهتم الكثير من المشاهير ونجوم العالم بزيارتها ، كما أهدي المحافظ ليفسون درع المحافظة متمنيًا ​​له الإستمتاع خلال رحلته.

وناقش المحافظ مع​​ الرحالة البريطاني وسائل وسبل تنشيط ​ ​السياحة كما تعرف علي أهم الملاحظات لديه حول طبيعة الأوضاع بالأقصر وأستفسر منه​​ عن إنطباعه حول رحلته وحول المحافظة

> والتجول بها ووجه له الدعوة لزيارة الاقصر مرات عديدة هو وأصدقائه.

وأكد ​​المحافظ أثناء قيامه بإهداء ليفسون درع المحافظة أهمية الزيارة لما لها من بعد إيجابي في تنشيط السياحة وإعطاء صورة ذهنية وانطباع جيد لدي العالم بامن وأمان الاقصر مرحبًا بالرحالة وغيره

> من النجوم والشخصيات المشهورة التي زارت الأقصر مسبقًا وكافة ضيوف الاقصر من كل مكان.

فيما ​​أعرب ليفسون عن سعادته ​​الغامرة بزيارته للاقصر وجولته في المعالم الأثرية والسياحية مثمنا ترحيب المحافظ به والوفد المرافق له مؤكدًا أنه استمتع كثيرًا في الأقصروانبهر من عظمة التاريخ وروعة الأثار وطيبة شعبها موجهًا الدعوة لكل العالم لزيارةالأقصر والاستمتاع برؤية معالمها التاريخية.

والتقط ​ ​ليفسون الصور التذكارية مع الجماهير واهالي الاقصر كما شارك عروسان فرحتهم بمعبد الاقصر وابدي سعادته كما شرح ليفسون للحضور مراحل الرحلة وأهم المحطات خلال مروره بدول النيل منها أوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندى وتنزانيا وكينيا ومصر.