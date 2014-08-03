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«داعش» يفجر مقام السيدة زينب غرب الموصل

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«داعش» يفجر مقام السيدة زينب غرب الموصل «داعش» يفجر مقام السيدة زينب غرب الموصل

داعش

أعلن مصدر صحفي، اليوم الأحد، أن عصابات تنظيم “داعش” فجرت مقام السيدة زينب (عليها السلام) في قضاء سنجار غربي الموصل.

وكان مصدر مطلع في محافظة نينوى قد أفاد، اليوم الأحد،لإذاعة الهدى العراقية، بأن مسلحي تنظيم “داعش” سيطروا على قضاء سنجار وناحية ربيعة غربي المحافظة بعد انسحاب قوات البيشمركة الكردية منها بدون قتال.

من ناحية اخرى أفاد مصدر مطلع في محافظة نينوى، اليوم الأحد، بأن مسلحي تنظيم “داعش” فجروا جميع المزارات التابعة للايزيديين غرب الموصل.

وقال المصدر إن “مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي أقدموا، ظهر اليوم، على تفجير جميع المزارات الدينية التابعة للدينية الايزيدية في قضاء سنجار.

وكانت عصابات داعش الإرهابية قد قامت بتفجير عدد من المقامات والأضرحة المقدسة في مدينة الموصل عقب سيطرتها على المدينة.

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