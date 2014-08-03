جمعة يؤكد: غالي وإكرامي من أكثر الملتزمين داخل الأهلي

هل يواجه وائل جمعة عقبات في منصبه الجديد كمدير للكرة بالأهلي خلال تعامله مع اللاعبين الكبار بالفريق مثل حسام غالي وشريف إكرامي.

جمعة رد بلهجة واضحة: "الكل يدرك دوره تمامًا داخل النادي، ويلتزم حدوده، فاللاعب لاعب والمدرب مدرب".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "غالي وإكرامي يعلمان جيدًا ما أقوله، وجميع لاعبي الأهلي محترمين، وهذا أساس التعامل".

وتابع: "اختياري لمنصب مدير الكرة، تقديرًا لسلوكياتي وانضباطي طوال مشواري، وهذا ما أحاول نقله للاعبين الشباب بالفريق".

واعتزل وائل جمعة هذا العام، بعد مسيرة طويلة امتدت 13 عاما بالقميص الأحمر ومنتخب مصر .