رسميا - ريال مدريد يضم الحارس الكوستاريكي نافاس

(إفي): أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم على موقعه الرسمي عن التعاقد مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لمدة ستة مواسم.

وأفاد النادي الملكي أن التعاقد يسري حتى 2020 ، وتشير التقارير الصحفية الى أنه دفع لناديه السابق ليفانتي 10 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي.

ومن المنتظر أن يتم تقديم نافاس (27 عاما) امام وسائل الاعلام وجماهير الميرينجي صباح الثلاثاء المقبل بملعب سانتياجو برنابيو، بعد الخضوع للكشف الطبي.

وقدم نافاس موسما متميزا مع ليفانتي، قبل أن يصل الى ذروة التألق في مونديال البرازيل، حيث قاد منتخب بلاده لأكبر إنجاز في تاريخه بالتأهل لربع النهائي.

ووصل الحارس الكوستاريكي الى التصفية النهائية ضمن أفضل ثلاث حراس في كأس العالم، بجانب الفائز بالقفاز الذهبي الألماني مانويل نوير، والأرجنتيني سرخيو روميرو.