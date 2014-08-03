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سحابة من الدخان الأسود تغطي سماء طرابلس جراء اشتعال النيران في خزانات النفط

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سحابة من الدخان الأسود تغطي سماء طرابلس جراء اشتعال النيران في خزانات النفط سحابة من الدخان الأسود تغطي سماء طرابلس جراء اشتعال النيران في خزانات النفط

أرشيفية

غطت سماء العاصمة  الليبية طرابلس اليوم الأحد، سحابة من الدخان الأسود الكثيف نتيجة استمرار اشتعال النيران في خزانات النفط بطريق المطار ، في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة في منطقة قصر بن غشير، ومطار طرابلس، والمناطق المحيطة بها.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم – في بيان لها ـ أن النيران تشتعل حاليًّا في ثمانية خزانات ، بما فيها التي تم إطفاؤها خلال الأيام الماضية بالحظيرتين الأولى والثانية نتيجة إصابات نارية مباشرة ، وكذلك اشتعال النار بمضخات أذرع التعبئة للوقود.

وأضافت أن سبعة من الخزانات المشتعلة مخصصة لتخزين مادة البنزين ، والخزان الثامن مخصص لتخزين مادة كيروسين المنازل.

وأكدت المؤسسة، أن جميع خزانات البنزين تشتعل حاليًّا ، منذ صباح اليوم الأحد ، في الوقت الذي يحاول رجال الإطفاء من شركة البريقة دخول المستودع من أجل العمل على مقاومة الحريق والحد من انتقاله إلى بقية الخزانات الأخرى وإلى خزانات غاز الطهي.

وعبّرت المؤسسة عن أسفها لاستمرار عمليات الرماية العشوائية في منطقة المستودع وتعرُّض سيارات الإطفاء للخطر جراء هذه الرماية.

وجددت المؤسسة، في ختام بيانها، تحذيرها من خطورة هذا الحريق وما يسببه من كارثة بيئية وإنسانية واحتمال انفجار خزانات الغاز، والتي ستُحدث أضرارًا بشرية.

أ ش أ

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