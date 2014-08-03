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بريمن يسقط تشيلسي بثلاثية بمشاركة صلاح

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بريمن يسقط تشيلسي بثلاثية بمشاركة صلاح بريمن يسقط تشيلسي بثلاثية بمشاركة صلاح

(إفي): تعرض فريق تشيلسي الإنجليزي لخسارة كبيرة على ملعب مضيفه فيردر بريمن بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا لبدء الموسم الجديد.

وشارك محمد صلاح جناح تشيلسي مع فريقه منذ بداية اللقاء حتى الدقيقة 56، وسجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وشهد اللقاء مشاركة ديديه دروجبا وثيبوتيه كورتوا لأول مرة مع تشيلسي، فيما عاد إدين أزار للظهور بعد انتهاء اجازته.

أنهى بريمن الشوط الأول متفوقا بهدفين سجلهما الهولندي أليرو أليا من ركلة جزاء في الدقيقة 20 والبولندي لودوفيك أوبرانياك في الدقيقة 37.

وحسم بريمن الثلاثية عبر فيليكس كروس قبل نهاية اللقاء بدقيقة.

شاهد هدف صلاح الملغي من هنا

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