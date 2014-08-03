بالإنجليزي - أبرز 11 نجماً يغيبون عن ضربة البداية.. أرسنال أكبر المتضررين

تحشد الأندية الانجليزية كل قوتها استعداداً لضربة بداية موسم 2014-2015 والذي ينطلق يوم السبت 16 أغسطس الجاري. لكن بعض أبرز النجوم الذين تنتظر الجماهير متابعتهم يغيبون عن الجولة الافتتاحية للموسم لأسباب مختلفة.
في السطور التالية نستعرض أبرز 11 نجماً يغيبون عن ضربة البداية للدوري الانجليزي الجديد.
آدم لالانا (ليفربول)
انتظر ليفربول طويلاً حتى فاز بخدمات صانع الألعاب الذي تألق مع ساوثامبتون في الموسم الماضي.
لكنه سينتظر وقتاً أطول حتى يتمكن من الدفع به بعد أن أصيب لالانا في الرباط الداخلي للركبة ليتأكد غيابه عن الريدز لستة أسابيع.
غياب سيكون مؤثراً حيث لن يتواجد الدولي الانجليزي في مباراتي ليفربول أمام مانشستر سيتي وتوتنام هوتسبير في بداية الموسم.
أندي كارول (وست هام)
لم يكد وست هام يلتقط أنفاسه بعد تعافي كارول من إصابة أبعدته عن أغلب فترات الموسم الماضي، حتى عاد المهاجم العملاق ليتلقى إصابة في الركلة تبعده لأربعة أشهر.
كارول الذي صنع العناوين بانتقاله القياسي من نيوكاسل إلى ليفربول، ثم بكونه الصفقة الأغلى في تاريخ