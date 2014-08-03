الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلي 1830 شهيدًا و 9370 جريح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من يوليو الماضي ارتفعت إلى 1830 شهيدًا و9370 جريحًا .

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ” إن حصيلة العدوان المستمر لليوم 28 على التوالي حتى اللحظة بلغت 1830 شهيدا و9370 جريحا ” .

وأشار القدرة إلى أن حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب القطاع في هذا اليوم بلغ 71 شهيدا و150 جريحا .

وانتقد القدرة صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين العزل والنازحين إلى مراكز الإيواء التابعة لوكالة “الأونروا” ، معتبرا أنه يدلل على تورط هذه الجهات في سفك دماء الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل .

أ ش أ