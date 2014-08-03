والي لـ”مانشيت”: أبلغنا النائب العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن واقعة الأيتام

علقت دكتورة غادة والي وزير التضامن، على الفيديو الذي يقوم فيه أحد الأشخاص بتعذيب الأطفال في أحد دور الأيتام بالهرم أنه فور وصول الفيديو لها اليوم تم تشكيل لجنة من 6 أشخاص وذهبوا إلى الدار، وسوف يتم نقل الأطفال الموجودين بها إلى أحد دور الأيتام االخاضعة لرقابة وزارة التضامن.

وأضافت “والي”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى على فضائية أون تى فى، أن هذه الدار موجودة بشقة في شارع الهرم ويتواجد فيه 10 أولاد وثلاث بنات فقط.

وتابعت أبلغت الداخلية والنائب العام بالواقعة لإتخاذ الإجراءات القانونية، كما أوضحت وزيرة التضامن أننا بحاجة إلى رقابة مجتمعية ووجود إجراءات حاسمة رادعة لمنع تكرار حدوث مثل هذه الوقائع خاصة وأنها فوجئت بعدم وجود ضوابط أو قوانين تحكم إختيار رؤساء دور الأيتام، كما كشفت “والي” أن هذه الدار تم إثبات عدة مخالفات عليها من قبل.