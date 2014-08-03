السيسي يطالب وزير التموين بمزيد من العطاء لصالح البسطاء

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، لقاءً مطولاً مع مجموعة موسعة من قيادات وزارة التموين، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي .

وقد حرص الرئيس خلال اللقاء، على استعراض الأوضاع الداخلية، والعديد من الشواغل المصرية، كما تناول الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجهها وزارة التموين في مجال عملها، إلى جانب استعراض عدد من النجاحات التي حققتها في الفترة الماضية.

وشدد الرئيس على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التموين تجاه البسطاء ومحدودي الدخل، مؤكداً أن هذا اللقاء يعد أول لقاء يعقده مع قيادات إحدى وزارات الحكومة المصرية، ومقدماً الشكر لقيادات الوزارة للجهد الواضح الذي بذلوه في الفترة الماضية، ومطالباً إياهم بالمزيد من العطاء.

كما أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أهمية اضطلاع الوزارة بمسئولياتها على مستوى توفير السلع الأساسية للمواطنين، أخذاً في الاعتبار الجودة والسعر المناسبين، وأن تدعم الوزارة من قدراتها على الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطن المصري.

أ ش أ