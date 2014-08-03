رويترز: مشروع تنمية قناة السويس ستتولاه القوات المسلحة وشركة دار الهندسة

قالت مصادر حكومية وعسكرية يوم الأحد إن الاختيار وقع على اتحاد يضم “القوات المسلحة وشركة دار الهندسة” ; لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين في منطقة قناة السويس.

ومن بين المتنافسين بحسب صحيفة المال المصرية مجموعة تضم المقاولون العرب وجيمس كوبيت اند بارتنرز وهي شركة استشارات عالمية. ويضم كونسورتيوم آخر ماكينزي اند كو العالمية.

وأكد مصدران بالجيش، إن اختيار الفرع السعودي لدار الهندسة لكنهما رفضا الإدلاء بتفاصيل عن المشروع قبل الإعلان الرسمي الذي من المتوقع أن يصدر قريبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأبلغ مصدر حكومي وكالة أنباء “رويترز” إن “تحالف دار الهندسة سيفوز بالمشروع على الأرجح فالجيش شريك محلي في الشركة من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.”

وتابع المصدر المصدر “يريد الجيش أن يتولى البنية التحتية للمشروع نظرا لاعتبارات الأمن القومي.”

تعتبر قناة السويس، أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وتدر إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنويا مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.

دار الهندسة هي شركة هندسية دولية في مجال إدارة المشاريع، والإشرافـ، والاستشارات الهندسية وعضو مؤسس في مجموعة الدار، ومقرها في بيروت.