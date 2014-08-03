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وفاة الإذاعي المخضرم بيت فان ويرن بعد معاناة مع السرطان

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الأحد 03-08-2014 16:28

توفي أمس السبت المذيع الأمريكي Pete van Wieren عن عمر ناهز 69 عاماً، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

Wieran كان يعرف بالـ Professor نظراً لبراعته ونجاحه في مجال الإعلام والعليق الرياضي، وقد عمل لفترة طويلة في إعداد تقارير وإذاعة أخبار البايسبول والرياضات الأخرى.

فنى Pete van 33 سنة من حياته في عالم الرياضة، وفي العام 2008 تقاعد بعد وفاة صديقه في الوسط Skip Caray، التي تعرف عليها في العام 2004.

في تشرين الثاني من العام 2009، تم تشخيص إصابة Wieren بمرض سرطان الغدد الليمفاوية، فخضع لجلسات العلاج الكيميائي، لكنه للأسف لم يستطيع التغلّب على هذا المرض العضال.

الإذاعي المخضرم Pete van Wieren عاش مع زوجته Elaine لـ 50 عاماً، وأنجب منها إبنين Jon و Steve، كما كان له إبنة في القانون و3 أحفاد.

 

 

 

 

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