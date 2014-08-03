فنانو مصر يقدمون درع النقابة لملك المغرب ويؤكدون ترابط الشعبين

زار وفد من الفنانين المصريين السفارة المغربية بالقاهرة، وعلى رأسهم نقيب الفنانين الفنان أشرف عبد الغفور، ونائب رئيس اتحاد النقابات وسكرتير عام نقابة الفنانين الفنان سامح الصريطي، والفنانة عفاف رشاد، والفنان محمود عامر، فيما كان باستقبال الوفد السفير المغربي سعد محمد العليمي بمبنى السفارة .

وتسلّم السفير درع "نقابة الفنانين" المُقدم من النقابة لملك المغرب محمد السادس بن حسن تهنئةً له على مرور 15 عاماً على توليه عرش المغرب.



وخلال اللقاء أعرب أشرف عبد الغفور عن أسفه لما حدث من أمور عرضية تهدف إلى زعزة العلاقات بين مصر والمغرب، مؤكداً على أن هذه الأحداث هي حالات فردية لا تمت بصلة إلى المصريين وما يكنونه لاشقائهم المغربين، فيعمق وصلابة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب، مشيراً إلى أنه لا يمكن النيل من هذه العلاقات باعتبار أنها ضاربة بجذورها في التاريخ، فضلاً عما يجمع بين شعبيهما الشقيقين من مصير واحد وهوية وتطلعات ومصالح مشتركة، على حد تعبير الغفور.

ومن جانبه أكد السفير محمد سعد العليمي على كون ما حدث من قبل إحدى مذيعات على قناة فضائية لن يؤثر على العلاقات، مضيفاً أن مصر والمغرب شعبين شقيقين يمثلان ركيزتين أساسيتين من العمل والنضال المشترك على مر التاريخ ، موضحاً أن أكثر العارفين بالله وأولياءه جاءوا لمصر من أصول مغربية، والعكس صحيح، الأمر الذي يثبّت تواصل وتراحم اﻷجيال بلا انقطاع حتى اﻵن.

وتابع السفير حديثه بالقول أنه علينا جميعاً أن نقرأ التاريخ جيداً، حيث أن هناك من المواقف التاريخية التي تؤكد على قوة ومتانة العلاقة بين الشعبين الشقيقين، وما يسيئ لأحدهما يسيئ بلا شك للآخر .

وأشار إلى أنه يعلم جيداً أن الشعب المصري تأذّى مما حدث أكثر مما تأذّى الشعب المغربي ولايجوز المساس بالعلاقات بين البلدين .

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